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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ອັກຊັງຕິນ ລົງຂ່າວຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນກ່ຽວກັບໄຊຊະ 30 ເມສາ

ໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ ແມ່ນບາດກ້າວສືບທອດຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ 07 ພຶດສະພາ 1945, ຍົກສູງບົດບາດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູເຂົ້າມາຮຸກຮານຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ບົດຂຽນໃນເວັບໄຊ AcercandonosCultura (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 30 ເມສາ, ເວັບໄຊ AcercandonosCultura ຂອງ ອັກຊັງຕິນ ໄດ້ລົງບົດຂຽນຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນກ່ຽວກັບວັນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ (30 ເມສາ 1975), ເຊິ່ງແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດສຳຄັນ ສ້າງຂີດໝາຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົກປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ ແລະ ສິ້ນສຸດການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ອາເມລິກາ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ໄຊງ່ອນ ຫຼົ້ມສະຫຼາຍໃນວັນທີ 30 ເມສາ 1975: ສິ້ນສຸດສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປີດການໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ” ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ ແມ່ນບາດກ້າວສືບທອດຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ 07 ພຶດສະພາ 1945, ຍົກສູງບົດບາດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູເຂົ້າມາຮຸກຮານຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

ໃນບົດຮຽນກໍ່ໄດ້ລົງຄຼິບໄປພ້ອມ, ສະຫຼຸບວິວັດການສິ້ນສຸດການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ອາເມລິກາ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ສ້າງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ມື້ນີ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 138 ປີແຫ່ງວັນແຮງງານສາກົນ (01/05/1886- 01/05/2024)., ປັດຈຸບັນ ຢູ່ ຫວຽດນາມຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ກວມເອົາກ່ວາ 14% ປະຊາກອນ, ສວມບົດບາດແມ່ນກຳລັງນຳໜ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ, ເປັນທັນສະໄໝ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ, ລະດັບຄວາມຮູ້, ທັກສະອາຊີບ, ສ້າງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບທັນສະໄໝ, ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.
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