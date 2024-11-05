ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຄິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ດຳເນີນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບການຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024, ຮ່າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025 ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນໆ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍບໍລິຫານກອງປະຊຸມ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານສືບຕໍ່ບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ປີການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໜູນຊ່ວຍການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມດູນໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ທ່ານ ຫງວຽນຢຸຍມິງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນດ່ານັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມປີ 2025 ຢ່າງມີໄຊ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີ ລັດຖະບານກວດກາຄືນ, ປະກາດໃຊ້ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍ, ສ້າງສະພາດແວດລ້ອມເພື່ອພັດທະນາວິສາຫະກິດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ Startup. ລັດຖະບານຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອຍຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍບາງສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳດຶງດູດແຫຼ່ງກຳລັງ, ພັດທະນານະວັດຕະກຳສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາລືມາເປັນ 1 ວັນຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ມີລັດຖະມົນຕີ 3ທ່ານ ຂອງກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໄດ້ອະພິປາຍກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຊຶ່ງມີຜູ້ສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມສົນໃຈ.