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ຂ່າວສານ

ສືບ​ຕໍ່​ຮັ​ກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຄິ, ຄວບ​ຄຸມ​​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານສືບຕໍ່ບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ປີການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໜູນຊ່ວຍການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມດູນໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ບໍລິຫານກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ດຳເນີນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບການຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024, ຮ່າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025 ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນໆ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍບໍລິຫານກອງປະຊຸມ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານສືບຕໍ່ບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ປີການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໜູນຊ່ວຍການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມດູນໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ທ່ານ ຫງວຽນຢຸຍມິງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນດ່ານັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມປີ 2025 ຢ່າງມີໄຊ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີ ລັດຖະບານກວດກາຄືນ, ປະກາດໃຊ້ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍ, ສ້າງສະພາດແວດລ້ອມເພື່ອພັດທະນາວິສາຫະກິດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ Startup. ລັດຖະບານຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອຍຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍບາງສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳດຶງດູດແຫຼ່ງກຳລັງ, ພັດທະນານະວັດຕະກຳສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

ພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາລືມາເປັນ 1 ວັນຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ມີລັດຖະມົນຕີ 3ທ່ານ ຂອງກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໄດ້ອະພິປາຍກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຊຶ່ງມີຜູ້ສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 5 – 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ.
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