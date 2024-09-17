ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກູ້ຊ່ວຍປະຊາຊົນຖືກທີ່ຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມ
ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຄະນະປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ໄລ່ຮອດເວລາ 17 ໂມງຂອງວັນທີ 15 ກັນຍາ, ຈຳນວນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ແຜ່ບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນແມ່ນ 1.094 ຕື້ດົ່ງ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກບັນດາແຫຼ່ງງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 13 ກັນຍາ, ຄະນະຂົນຂວາຍກູ້ຊ່ວຍສູນກາງ - ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວແຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິຈັດແບ່ງແຈກຢາຍຄັ້ງທີ 1 ໂດຍໂອນງົບປະມານ ໄປຍັງ ຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍຂອງ 20 ແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ.
ຈຳນວນງົບປະມານທີ່ຍັງເຫຼືອ, ຄະນະຂົນຂວາຍກູ້ຊ່ວຍສູນການ - ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນເພື່ອແຈກຢາຍໄປຍັງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດຖືກຜົນເສຍຫາຍໂດຍພາຍຸນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນໂດຍໄວ. ຄາດວ່າໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍສູນກາງ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການຈັດແບ່ງແຈກຢາຍຄັ້ງທີ 2 ໂດຍອີງຕາມລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.