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ຂ່າວສານ

ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີຂະແໜງການທູດສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງ ພັກ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ)

ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ທິດທາງວຽກງານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023. ກອງປະຊຸມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າໃນ: 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນບັນດາຜົນງານລວມຂອງທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ສືບຕໍ່ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີຂະແໜງການທູດສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງ ພັກ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ນຳການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ, ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີສະເໜີທົ່ວຂະແໜງຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການທູດເສດຖະກິດ, ຢຶດໝັ້ນ, ເດັດດ່ຽວຕໍ່ສູ້ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ ແລະ ບັນດາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ, ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ, ວຽກງານກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການທູດດ້ານວັດທະນະທຳ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາກ​ພື້ນ ສິງ​ກະ​ໂປ 2023 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາກ​ພື້ນ ສິງ​ກະ​ໂປ 2023 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ນີ້ແມ່ນປີທີ 7 ເວທີປາໄສໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນປີທຳອິດໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດສິງກະໂປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ
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