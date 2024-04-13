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ຂ່າວສານ

ສິນ​ເຊື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ຮັກ​ສາ​ທີ່​ຕັ້ງ​ສົ່ງ​ອອກຕື້ USD

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາທະນາຄານ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສິນເຊື່ອທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 15.000 ຕື້ດົ່ງ (620 ລ້ານ USD) .
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ສິນເຊື່ອໜູນຊ່ວຍຂະແໜງປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳຮັກສາທີ່ຕັ້ງສົ່ງອອກຕື້ USD”. (ພາບ: congthuong.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ໜັງສືພິມແຮງງານ ສົມທົບກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ສິນເຊື່ອໜູນຊ່ວຍຂະແໜງປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳຮັກສາທີ່ຕັ້ງສົ່ງອອກຕື້ USD”.

ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ  ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາທະນາຄານ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສິນເຊື່ອທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 15.000 ຕື້ດົ່ງ (620 ລ້ານ USD) ດ້ວຍອັດຕາດອກເບັ້ຍຕ່ຳສຸດແມ່ນ 1-2%/ປີເມື່ອທຽບກັບລະດັບອັດຕາດອກເບັ້ຍໃຫ້ກູ້ຢືມສະເລ່ຍໃນໄລຍະດຽວກັນ, ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດທຳການຜະລິດ, ປຸ້ງແຕ່ງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳ, ອັນໄດ້ຊ່ວຍຂະແໜງກະສິກຳ ກຳແໜ້ນທີ່ຕັ້ງເປັນເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ທ່ານດ່າວມິນຕູ, ຮອງຜູ້ວ່າການປະຈຳທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຖ້າໃຊ້ໝົດ 30.000 ຕື້ດົ່ງ ກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 45.000 ຫຼື 50.000 ຕື້ດົ່ງ ເພື່ອສ້າງແຮງກະຕຸ້ນ ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂະແໜງປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳ ແມ່ນຂະແໜງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຍ້ອນວ່າ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາສົ່ງອອກ ເພື່ອມີເງິນຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານທີ່ຫຼວງຫຼາຍອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ຊຸມວັນນີ້, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນການເດີນທາງກັບເມືອຢາມດິນແດນແຫ່ງປະຫວັດສາດໃນໂອກາດນີ້, ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
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