ຂ່າວສານ
ສານ,ໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດປະນປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ
ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ, ເຈິ່ນດຶກເລືອງ, ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ຄະນການນຳຂັ້ນສູງຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ສົ່ງສານແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈມາຍັງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ໃນໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ແມ່ນການນຳຜູ້ດີເດັ່ນ, ເປັນເສົາຄ້ຳຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ. ການຈາກໄປຂອງທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ປະຊາຊົນລາວ ຍັງສູນເສຍເພື່ອນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສະໜິດສະໜົມ. ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສຸດຈິດສຸດໃຈສະໜັບສະໜູນຕໍ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດລາວ; ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດນັບມື້ນັບຜູກຜັນກັນຢ່າງໝັ້ນໜຽວ ແລະ ເກີດດອກອອກຜົນໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ.
ໃນໂທລະເລກຂອງຕົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໄດ້ຂຽນວ່າ: ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ແມ່ນການນຳຜູ້ດີເດັ່ນຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ມີບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ເປີດປະຕູ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ. ແມ່ນເພື່ອນຜູ້ສະໜິດສະໜົມຂອງປະຊາຊົນ ຈີນ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທີໜຶ່ງພັກຄອມມູນິດ, ປະທານປະເທດ ກູບາ Miguel Díaz-Canel ໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ, ຜູ້ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງກູບາ ແລະ ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.