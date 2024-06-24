ຂ່າວສານ
ສັບປະດາເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງ ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສານ ປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງບົກ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພທາງຄົມມະນາຄົມທາງບົກ; ກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນຊັບສິນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ລະດົມອຸດສາຫະກຳ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ)…
ຕາມລາຍການ, ໃນສັບປະດາເຮັດວຽກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດນະທະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຢາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄຟໄໝ້, ດັບເພິງ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາກາດປະຊາຊົນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ການວາງແຜນຜັງຊົນນະບົດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່.