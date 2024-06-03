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ຂ່າວສານ

ສັບ​ປະ​ດາ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ 3, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫວຽດ​ນາມຊຸດ ທີ XV: ຈຸດ​ສຸມ​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຊັກ​ຖາມ ແລະ ຕອບ​ຄຳ​ຊັກ​ຖາມ

ສັບປະດາເຮັດວຽກທີ 3, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 8 ມິຖຸນາ) ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຈະດຳເນີນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນຈຸດສຸມແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ.
ກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: TTXVN)

ໃນວາລະຊັກຖາມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 6 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະສຸມໃສ່ເຂົ້າ 4 ໝວດບັນຫາ ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ການກວດສອບບັນຊີ, ວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ຕາມໂຄງການເຮັດວຽກ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ຫຼື ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບການມອບສິດ) ຈະເຮັດ ແຈ້ງບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ນີ້ແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ຕິດຕາມຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ, ໄດ້ອອກອາກາດສົດທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ.

ແລະໃນສັບປະດານີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິ ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ອາວຸດ, ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ເຄື່ອງມືໜູນຊ່ວຍ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ)…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຊີ້ນຳບໍລິຫານ ວຽກງານກວດກາ.
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