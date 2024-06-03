ຂ່າວສານ
ສັບປະດາເຮັດວຽກທີ 3, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດ ທີ XV: ຈຸດສຸມແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ
ໃນວາລະຊັກຖາມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 6 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະສຸມໃສ່ເຂົ້າ 4 ໝວດບັນຫາ ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ການກວດສອບບັນຊີ, ວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ຕາມໂຄງການເຮັດວຽກ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ຫຼື ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບການມອບສິດ) ຈະເຮັດ ແຈ້ງບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ນີ້ແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ຕິດຕາມຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ, ໄດ້ອອກອາກາດສົດທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ.
ແລະໃນສັບປະດານີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິ ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ອາວຸດ, ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ເຄື່ອງມືໜູນຊ່ວຍ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ)…