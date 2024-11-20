ຂ່າວສານ
ສັບປະດາດີຈີຕອນສາກົນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 3: AI ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີແກ່ນສານຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ ຫວຽດນາມ
ເຫດການດັ່ງກ່າວໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວ໋າງນິງ ຈັດຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດີຈີຕອນໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ. ເຫດການໄດ້ດຳເນີນຮອດວັນທີ 22 ພະຈິກຈຶ່ງອັດລົງ, ຄາດວ່າໄດ້ດຶງດູດຜູ້ແທນຫຼາຍກວ່າ 600 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນການນຳບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງລັດ ທີ່ມາຈາກເກືອບ 30 ປະເທດ, ຜູ້ແທນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ວາລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນລັດຖະມົນຕີໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາໂປຼແກມຂອງຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“AI ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມສຳລັບພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນ ການຮ່ວມມືແມ່ນເສັ້ນທາງດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ຖື Opensource AI ເປັນວິທີເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ໃນນັ້ນ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນໂຄງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບ AI, ການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ”.