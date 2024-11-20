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ຂ່າວສານ

ສັບ​ປະ​ດາ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ສາ​ກົນ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ 3: AI ແມ່ນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີແກ່ນ​ສານ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ວາລະໄຂເຫດການສັບປະດາດີຈີຕອນສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 (Vietnam International Digital Week – VIDW 2024) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ”, ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງ ກວ໋າງນິງ.
ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ (ພາບ: PV/Vietnam+)

ເຫດການດັ່ງກ່າວໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວ໋າງນິງ ຈັດຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດີຈີຕອນໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ. ເຫດການໄດ້ດຳເນີນຮອດວັນທີ 22 ພະຈິກຈຶ່ງອັດລົງ, ຄາດວ່າໄດ້ດຶງດູດຜູ້ແທນຫຼາຍກວ່າ 600 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນການນຳບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງລັດ ທີ່ມາຈາກເກືອບ 30 ປະເທດ, ຜູ້ແທນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ.

        ໃນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ວາລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນລັດຖະມົນຕີໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາໂປຼແກມຂອງຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

        “AI ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມສຳລັບພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນ ການຮ່ວມມືແມ່ນເສັ້ນທາງດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ຖື Opensource AI ເປັນວິທີເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ໃນນັ້ນ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນໂຄງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບ AI, ການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 17 - 23 ພະຈິກ.
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