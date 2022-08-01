ຂ່າວສານ
ສັນຍາ EVFTA ເປິດກວ້າງການສົ່ງອອກສິນຄ້າຫວຽດນາມເຂົ້າຕະຫຼາດແດນມາກ
ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຍັງຕະຫຼາດແດນມາກ, ພາຍຫຼັງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ EU (EFVTA) ມີຜົນສັກສິດ, ສະຖານທູດຫວຽດນາມປະຈຳແດນມາກໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການການຄ້າຫວຽດນາມປະຈຳຊູແອັດ (ທັງຮັບຜິດຊອບແຟງລັງ, ແດນມາກ, ນອກແວ, ອຽກລັງແລະລາດເວີຍ)ໄດ້ພິມຈຳໜ່າຍປຶ້ມ ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແດນມາກໃນປີ 2020 ແລະຖືກຫ້ອງການການຄ້າອັບເດດຈົນໝົດເດືອນມິຖຸນາປີ 2022
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານການຄ້າຖືວ່າ, ສັນຍາ EVFTA ໃນນັ້ນມີແດນມາກ, ເຂົ້າສູ່ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2021 ໄດ້ ແລະພວມນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ທັງສອງປະເທດ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າຫວຽດນາມ - ແດນມາກ, ຊ່ວຍເປີດກວ້າງຕະຫຼາດສົ່ງອອກສິນຄ້າຫວຽດນາມກວ່າອີກ.