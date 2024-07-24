ຂ່າວສານ
ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄົນຕໍ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ເປີດຕົວທະນາຄານ ADN ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນໄດ້ຂໍ້ມູນ
ເຫດການດັ່ງກ່າວມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 400 ທ່ານ ທີ່ເປັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ, ຍາດພີ່ນ້ອງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດຜູ້ດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີ ແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2024).
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໄດ້ພ້ອມກັນກົດປຸ້ມເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ ADN ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນໄດ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຢັ້ງຢືນໄດ້ຂໍ້ມູນຂອງອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດປະມານ 20.000 ຊຸດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢ່າງແຮງກວ່າອີກ. ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງບັນຫານີ້, ເຮັດແນວໃດເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຄົນລຸ້ນຫຼັງທີ່ມີຕໍ່ຄົນລຸ້ນກ່ອນ”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ນັກປະຕິບັດຜູ້ອາວຸໂສ…