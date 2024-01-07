ຂ່າວສານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ວັນທີ 7 ມັງກອນຢູ່ ກຳປູເຈຍ: ສື່ມວນຊົນກຳປູເຈຍ ເຊີດຊູການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ 07/01/2024 ບັນດາບົດຂຽນ ກໍ່ໄດ້ເຊີດຊູການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໃນໄລຍະເກືອບ 50 ປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ, ເປີດກວ້າງໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທຸກຂັ້ນ. ໜ້າເວັບໄຊໜັງສືພິມ Thmey Thmey (ພາບ: TTXVN)ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ວັນທີ 7 ມັງກອນຢູ່ ກຳປູເຈຍ ໂດຍແມ່ນວັນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ໄດ້ປົດປ່ອບອອກຈາກລະບົບ ດັບສູນເຊື້ອຊາດ Pol Pot, ມີຫຼາຍອົງການສື່ມວນຊົນ ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນ ພ້ອມກັບພາບພົດທີ່ຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງທະຫານ ອາສາສະໝັກຫວຽດນາມ ໃນເຫດການປະຫວັດສາດ 7/1 ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ. ບັນດາບົດຂຽນ ກໍ່ໄດ້ເຊີດຊູການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໃນໄລຍະເກືອບ 50 ປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ, ເປີດກວ້າງໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທຸກຂັ້ນ. ໄຊຊະນະນີ້ ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈມະຫາສາມັກຄີສາກົນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ກອງທັບສອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ, ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ການພົວພັນ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ ມີການພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ນຳຜົນປະໂຫຍດອັດນແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)