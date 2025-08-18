ຂ່າວສານ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ: ວິວັດການຫັນບັນດາສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ອາດສາມາດເຮັດໄດ້
ໃນວິວັດຂະບວນການ 80 ປີແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຫັນບັນດາສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເມື່ອຍາມໃດກໍ່ຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະເທດຊາດ. ນີ້ແມ່ນການແບ່ງປັນຂອງທ່ານ Clement Ngu, ນັກຂ່າວ Nikkei Asia (ອັງກິດ) ທີ່ການແລກປ່ຽນຫວ່າງແລ້ວນີ້ກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (2/9/1945 - 2/9/2025). ທ່ານ Clement ຖືວ່າ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຢັ້ງຢືນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຕໍ່ເໜື່ງໃນຊຸມປີ 1980, 1990, 2000, 2010 ແລະ ປີ 2020. ລະດັບການເຕີບໂຕນີ້ຍັງສືບຕໍ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍນຳ GDP ບັນລຸກ່ວາ 8% ໃນປີນີ້ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນສອງຕົວເລກໃນປີຕໍ່ໄປ. ກ່ຽວກັບທາງດ້ານທູດ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າເປັນມິດກັບທຸກປະເທດ. ທ່ານ Clement ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ຍາມໃດກໍ່ເປີດເຜີຍໃນການຮ່ວມມື ແລະ ສວມບົດບາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວິວັດການສັນຕິພາບສາກົນ.