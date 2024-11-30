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ຂ່າວສານ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເອ​ີ​ລົບ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມ​ະ​ຕິ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ແກຼນ

ລັດຖະສະພາເອີລົບ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນຫຼາຍກ່ວາອີກ, ລວມມີການສະໜອງເຮືອບິນ, ອາວຸດໄລຍະໄກ, ລູກປຶນ, ບັນດາຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແກ່ກຳລັງກອງທັບ ຢູແກຼນ.
ພາບປະກອບ: Getty Images/TTXVN
ດ້ວຍບັດສະໜັບສະໜູນ 390 ບັດ, ບັດຄ້ານ 135 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 52 ບັດ. ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິຢູ່ Strasbourg ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງການເພີ່ມທະວີການໜູນຊວ່ຍດ້ານການທະຫານຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ. ມະຕິຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທຸກໆປະເທດສະມາຊິກ EU ແລະ ສຳພັນທະມິດໃນອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ຄວນມີຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ, ດ້ວຍລະດັບບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 0,25% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ປະຈຳປີ. ລັດຖະສະພາເອີລົບ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນຫຼາຍກ່ວາອີກ, ລວມມີການສະໜອງເຮືອບິນ, ອາວຸດໄລຍະໄກ, ລູກປຶນ, ບັນດາຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແກ່ກຳລັງກອງທັບ ຢູແກຼນ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາເອີລົບ ກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການຕັດສິນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໂດຍອະນຸຍາດ ຢູແກຼນ ນຳໃຊ້ລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ກ້າວໜ້າບຸກໂຈມຕີບັນດາເປົ້າໝາຍທະຫານຢູ່ເລິກໃນດິນແດນລັດເຊຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ EU ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຕໍ່ກັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການທະຫານຂອງບັນດາປະເທດຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ສະຫງວນໃຫ້ ຢູແກຼນ ຝ່າຍລັດເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເປັນຫຼາຍຄັ້ງວ່າ ບັນດາການກະທຳດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ປ່ຽນແປງສະພາບການໃນບັ້ນຮົບ ແລະ ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ແກ່ຍາວການປະທະກັນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ Canada, Singapore ໃນ​ຂອບ​ເຂດ CPTPP

ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ Canada, Singapore ໃນ​ຂອບ​ເຂດ CPTPP

ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື່ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ ການຄ້າ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ- Canada.
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