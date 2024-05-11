ຂ່າວສານ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ປາແລັດສະຕິນ ກາຍເປັນສະມາຊິກຢ່າງເປັນທາງການ
ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຕັ້ງຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ພິຈາລະນາສະໜັບສະໜູນ ປາແລັດສະຕິນ ກາຍເປັນສະມາຊິກຢ່າງເປັນທາງການຂອງອົງການຫຼາຍຝ່າຍໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກນີ້. ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປ່ອນບັດຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນບັນລຸອັດຕາຂາດຂັ້ນ 143 ບັດ, ບັດຄ້ານ 9 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 25 ບັດ. ມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວຖະແຫຼງວ່າ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ມີມາດຕະຖານຢ່າງຄົບຖ້ວນກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປຊ ຢ່າງເປັນທາງການ, ພ້ອມທັງສະເໜີແນະສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ພິຈາລະຈາສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການນີ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ, Mahmoud Abbas, ຊົມເຊີຍເລື່ອງ ມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ແລະ ຂອບໃຈບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ທ່ານ ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ປາແລັດສະຕິນ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງ ສປຊ; ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາເມລິກາ ບໍ່ຢັບຢັ້ງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ປາແລັດສະຕິນ.