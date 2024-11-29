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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກັບ​ອ​າ​ກອນສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານບຸກຄະລາກອນ.
ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ທີ່ສະໂມສອນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ). ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການເກັບອາກອນສຳລັບອົງການສື່ມວນຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ, ແນໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເປັນປົກກະຕິ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສຸມໃສ່ສະເໜີອັດຕາເກັບອາກອນວິສາຫະກິດສຳລັບອົງການສື່ມວນຊົນ ເພາະວ່າ ບັນດາອົງການເຫຼົ່ານີ້ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງ ແທນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ການຈັດວາງອັດຕາອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ 20% ສຳລັບບັນດາບ້ວງລາຍຮັບນອກໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ, ຄື: ໂຄສະນາ, ຈັດເຫດການຕ່າງໆ… ໄດ້ກໍ່ກຳລັງດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ສືບຕໍ່ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

G7 ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສືບ​ຕໍ່​ໜ​ູນ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາບ​ຟ​ຼິກ​ກາ​ ພັດ​ທະ​ນາ

G7 ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສືບ​ຕໍ່​ໜ​ູນ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາບ​ຟ​ຼິກ​ກາ​ ພັດ​ທະ​ນາ

ຕາມການສະຖິຕິແລ້ວ, ຍອດມູນຄ່າບັນດາບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຈາກບັນດາປະເທດຢູ່ ເອີລົບເໜືອ, ບານຕິກ ແລະ ໂປໂລຍ ຂຶ້ນເຖິງ 24 ຕື້ ເອີໂຣ ແລະ ນີ້ກໍ່ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢູ່ອັນດັບທີ 2 ຖັດຈາກ ອາເມລິກາ.
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