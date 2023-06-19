Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ລາ​ຄາ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ອາໄສ (ສະບັບປັບປຸງ).
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: VOV)

ຕາມລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ອາໄສ (ສະບັບປັບປຸງ). ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແທັງງິ ໄດ້ອະພິປາຍ, ເຮັດແຈ້ງບາງບັນຫາ ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາ.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບົດສະຫຼຸບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2021; ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຄາ (ສະບັບປັບປຸງ). ຜ່ານນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍງານ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ບ້ວງສິນເຊື່ອສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ບ້ວງສິນເຊື່ອສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2023 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຕໍ່ໜ້າສະພາບການເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top