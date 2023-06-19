ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຄາ (ສະບັບປັບປຸງ)
ຕາມລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ອາໄສ (ສະບັບປັບປຸງ). ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແທັງງິ ໄດ້ອະພິປາຍ, ເຮັດແຈ້ງບາງບັນຫາ ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບົດສະຫຼຸບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2021; ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຄາ (ສະບັບປັບປຸງ). ຜ່ານນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍງານ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ).