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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ, ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ປີ 2024

ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ສະພາ ແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບເລື່ອງ: ການຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2024; ສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນຊຸມເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2025; ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນການສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2023; ເລື່ອງສືບຕໍ່ໝູນໃຊ້ບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ ເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ພາຍຫຼັງປະຕິບັດການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ເປີດກວ້າງເຂດແດນບໍລິຫານຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ; ວຽກງານປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍປີ 2024; ໝາກຜົນປະຕິບັດເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍປີ 2024.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ; ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ເຈລະຈາກັບ ກຳປູເຈຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ເຈລະຈາກັບ ກຳປູເຈຍ

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນ ການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ ເຂດຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ.
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