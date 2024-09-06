ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການຈາກການໂອ້ລົມສົນທະນານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດໃນການສ້າງ ຫຼື ສືບຕໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່.
“ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະສົມທົບກັບສະພາແຫ່ງຊາດລາວຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່ອີກ, ສືບຕໍ່ສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ໝາກຜົນການຮ່ວມມື, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດໃຫ້ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ແຕ່ລະປະເທດ, ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ”.
ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ ໄດ້ໄຈ້ແຍກ, ປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການດຶງດູດ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດລວມສູນຢູ່ ຫວຽດນາມ; ແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດພໍ່ແມ່ຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ ໄລຍະ 2021 – 2030; ບົດບາດຂອງການສິນເຊື່ອນະໂຍບາຍສັງຄົມໃນການປະຕິບັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.