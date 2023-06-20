ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສານສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບປະທານສານສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich ພວມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການເພີ່ມທະວີ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບສະຫະພັນລັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈາລຶກການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ, ປັດຈຸບັນແມ່ນສະຫະພັນລັດເຊຍ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດໃນເມືອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດສ້າງສາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສານສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ກໍ່ຄືບັນດາອົງການຕຸລາການຂອງສອງປະເທດ
ສ່ວນທ່ານ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ, ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກສອງປະເທດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພ້ອມທັງແມ່ນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.