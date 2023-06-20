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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສານ​ສູງ​ສຸດ ສະ​ຫະ​ພັນ​ລັດ​ເຊຍ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈາລຶກການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ, ປັດຈຸບັນແມ່ນສະຫະພັນລັດເຊຍ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດໃນເມືອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດສ້າງສາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສານສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບປະທານສານສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich ພວມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການເພີ່ມທະວີ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບສະຫະພັນລັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈາລຶກການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ, ປັດຈຸບັນແມ່ນສະຫະພັນລັດເຊຍ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດໃນເມືອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດສ້າງສາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສານສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ກໍ່ຄືບັນດາອົງການຕຸລາການຂອງສອງປະເທດ

ສ່ວນທ່ານ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ, ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກສອງປະເທດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພ້ອມທັງແມ່ນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະ​ຫະ​ກອນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະ​ຫະ​ກອນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ກໍ່ໄດ້ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທະວີຄູນຮູບແບບສະຫະກອນ, ສະຫະພັນສະຫະກອນເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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