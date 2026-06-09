ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ- ກຳປູເຈຍສະໜັບສະໜູນຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ແຕ່ວັນທີ 8 – 9 ມິຖຸນາ.
ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ສະໜັບສະໜູນການຍູ້ແຮງການເຊືິອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຜ່ານການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ການເດີນທະເລ ແລະ ການບິນ, ບັນດາຄູ່ດ່ານຊາຍແດນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນໃນການປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ຜ່ານການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ບັນດາກຳມາທິການສະເພາະກິດ, ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາເພດຍິງ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍຄື ສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ (IPU)…