ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຖານະບົດບາດ ຢູ່ IPU-18
ທີ່ວາລະກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ພາຍຫຼັງພິທີໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫ່ຍ IPU-148, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີ່ນກວາງເຟືອງ ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ການທູດລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ; ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຖານະຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ໂດຍດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-27 ມີນາ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫ່ຍສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ ຄັ້ງທີ 148 (IPU-148) ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ການທູດລັດຖະສະພາ: ສ້າງບັນດາຂົວຕໍ່ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາ” ລວມມີບາງການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກດັ່ງນີ້: ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 30 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ກອງປະຊູມໃຫ່ຍ IPU-148, ໃນນັ້ນມີບັນດາກອງປະຊຸມຂອງ ບັນດາຄະນະກຳມະການປະຈຳການຂອງ IPU, ເວທີປາໄສ ສະມາຊິລັດຖະສະພາຍິງ ແລະ ບັນດາກົນໄກປຶກສາຫາລື ກຸ່ມພູມສາດການເມືອງ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີ່ນກວາງເຟືອງ ກໍ່ຈະເຂົ້າພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະທານ IPU, ເລຂາທິການໃຫ່ຍ IPU, ເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສະພາແຫ່ງຊາດອາຊຽນ (AIPA), ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບການນຳລັດຖະສະພາບາງປະເທດ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ.