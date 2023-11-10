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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລົງ​ມະ​ຕິ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບນະ​ໂຍ​ບາຍໂດຍ​ສັງ​ລວມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ເງິນ​ເດືອນ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7 ກໍ​ລະ​ກົດ ປີ 2024

ມະຕິຕົກລົງ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2024, ຈະປະຕິບັດການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໂດຍສັງລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເງິນເດືອນ, ດັດປັບເບ້ຍບຳນານ, ເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ, ເງິນອຸດໜູນປະຈຳເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນສຳລັບຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບາງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ທີ່ພວມຕິດພັນກັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: vov.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພະຈິກ, ດ້ວຍຈຳນວນບັດເຫັນດີເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງມະຕິ ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ  2024. ມະຕິຕົກລົງ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2024, ຈະປະຕິບັດການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໂດຍສັງລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເງິນເດືອນ, ດັດປັບເບ້ຍບຳນານ, ເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ, ເງິນອຸດໜູນປະຈຳເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນສຳລັບຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບາງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ທີ່ພວມຕິດພັນກັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພະຈິກ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົມມະນາຄົມທາງບົກ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພໃນການຈະລາຈອນທາງບົກ ແລະ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການໝູນໃຊ້ອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດເພີ່ມເຕີມຕາມຂໍ້ກຳນົດຕ້ານການຮົ້ວໄຫຼຮາກຖານອາກອນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການບໍ​ລິ​ການແທັກ​ຊີ ໄຟ​ຟ້າ ​ຂຽວ SM ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ການບໍ​ລິ​ການແທັກ​ຊີ ໄຟ​ຟ້າ ​ຂຽວ SM ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເຄື່ອງໝາຍລົດແທັກຊີໄຟຟ້າ ຂຽວ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຽວ SM ໄດ້ ເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທຳອິດໃນແຜນການສູ້ຊົນກາຍເປັນບໍລິສັດສະໜອງການບໍລິການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດໄຟຟ້າທີ່ມີຂອບເຂດສາກົນຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ ສີຂຽວ ແລະ ອັດສະລິຍະ GSM.
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