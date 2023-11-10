ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໂດຍສັງລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເງິນເດືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ປີ 2024
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພະຈິກ, ດ້ວຍຈຳນວນບັດເຫັນດີເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງມະຕິ ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2024. ມະຕິຕົກລົງ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2024, ຈະປະຕິບັດການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໂດຍສັງລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເງິນເດືອນ, ດັດປັບເບ້ຍບຳນານ, ເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ, ເງິນອຸດໜູນປະຈຳເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນສຳລັບຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບາງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ທີ່ພວມຕິດພັນກັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພະຈິກ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົມມະນາຄົມທາງບົກ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພໃນການຈະລາຈອນທາງບົກ ແລະ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການໝູນໃຊ້ອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດເພີ່ມເຕີມຕາມຂໍ້ກຳນົດຕ້ານການຮົ້ວໄຫຼຮາກຖານອາກອນທົ່ວໂລກ.