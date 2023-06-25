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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈັດ​ວາ​ລະ​ອັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດວ່າດ້ວຍການພັດທະນານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: VOV)

ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້າຍການເຂົ້າອອກເມືອງ ຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າອອກເມືອງ, ຜ່ານແດນ, ພັກອາໄສຂອງຊາວຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດວ່າດ້ວຍການພັດທະນານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາ ມະຕິກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ຫົວເລື່ອງ “ລະດົມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແພດຂັ້ນຮາກຖານ, ການແພດປ້ອງກັນ”.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດວາລະອັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕະຫຼາດນັດເຂດພູສູງລາຍເຈົາ: ບ່ອນໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

ຕະຫຼາດນັດເຂດພູສູງລາຍເຈົາ: ບ່ອນໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

ດ້ວຍຈຳນວນ 20 ເຜົ່າດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແຂວງລາຍເຈົາມີສາງວັດທະນະທຳຫຼາກຫຼາຍສີສັນໄດ້ດຶດງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດມາຢ້ຽມຊົມທັດສະນະສຶກສາ.ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັກສາແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜ່ານບັນດາຕະຫຼາດນັດຢູ່ບັນດາໝູ່ບ້ານເທົ່ານັ້ນ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນດາເຜົ່າຍັງໄດ້ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົ່າຕົນ ໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ.
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