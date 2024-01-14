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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ຄວາ​ມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນຕາມການສະເໜີແນະຂອງ ອານເຊຣີ, ເພື່ອສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ ກາຊາ ຖືກບັງຄັບຕ້ອງຍົກຍ້າຍ ໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດສ - ອິດສະຣາແອັນ ແກ່ຍາວເຖິງ 100 ວັນ.
ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຫຼາຍຫຼັງຖືກມ້າງເພທຳລາຍພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ເຂດກາຊາ ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2024 (ພາບ: THX/TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມັງກອນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມເປີດກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ໃນນັ້ນ ມີບັນຫາຊາວ ປາແລັດສະຕິນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນຕາມການສະເໜີແນະຂອງ ອານເຊຣີ, ເພື່ອສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ ກາຊາ ຖືກບັງຄັບຕ້ອງຍົກຍ້າຍ ໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດສ - ອິດສະຣາແອັນ ແກ່ຍາວເຖິງ 100 ວັນ.       

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ Ilze Brands Kehris, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ (OHCHR), ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ເລື່ອງ ວັນທີ 12 ຕຸລາ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຕ້ອງຍົກຍ້າຍຈາກຕອນເໜືອ ໄປຍັງຕອນໃຕ້ຂອງເຂດ ກາຊາ. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ມີຄວາມສ່ຽງລະເມີດອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມື, ລົງທຶນເຂົ້າ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
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