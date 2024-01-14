ຂ່າວສານ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງຢູ່ເຂດ ກາຊາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມັງກອນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມເປີດກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ໃນນັ້ນ ມີບັນຫາຊາວ ປາແລັດສະຕິນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນຕາມການສະເໜີແນະຂອງ ອານເຊຣີ, ເພື່ອສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ ກາຊາ ຖືກບັງຄັບຕ້ອງຍົກຍ້າຍ ໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດສ - ອິດສະຣາແອັນ ແກ່ຍາວເຖິງ 100 ວັນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ Ilze Brands Kehris, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ (OHCHR), ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ເລື່ອງ ວັນທີ 12 ຕຸລາ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຕ້ອງຍົກຍ້າຍຈາກຕອນເໜືອ ໄປຍັງຕອນໃຕ້ຂອງເຂດ ກາຊາ. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ມີຄວາມສ່ຽງລະເມີດອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.