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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ ຊີ​ຣີ ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການສ້າງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກວມ​ລວມ

ສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ ຊີຣີ ໃນປັດຈຸບັນ ມີຄວາມບອບບາງທີ່ສຸດ ໃນສະພາວະທີ່ການປະທະກັນຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ກໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນ.
ກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ (ພາບເອກະສານ: THX/TTXVN)

ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ໂຮມປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຊີຣີ. ເມື່ອລາຍງານຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປຫຼ້າສຸດໃນພູມສາດຕົວຈິງ, ທ່ານ Geir Pedersen ທູດພິເສດ ສປຊ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຊີຣີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການນຳຊົ່ວຄາວ ຊີຣີ ທ່ານ Ahmad Al-Sharaa ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ແຕ່ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ປະຊາຊົນ ຊີຣີ ພວມລໍຄອຍການກະທຳທີ່ລະອຽດ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳ.

ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ແລ້ວ, ສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ ຊີຣີ ໃນປັດຈຸບັນ ມີຄວາມບອບບາງທີ່ສຸດ ໃນສະພາວະທີ່ການປະທະກັນຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ກໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນ. ທູດພິເສດ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາການນຳຊົ່ວຄາວ ຊີຣີ ສົ່ງເສີມວິວັດທະນາການສ້າງຄະນະລັດຖະບານໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງກວມລວມ, ໃນນັ້ນ ມີທັງການຮັບປະກັນດ້ານອຳນາດກົດໝາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຈັດການເລືອກຕັ້ງທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ. ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ລົງໂທດ ຊີຣີ ພິຈາລະຈາໃຫ້ການຜ່ອນຜັນບາງຂໍ້ຈຳກັດສຳລັບບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຂອງ ຊີຣີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະລັງງານ ແລະ ການເງິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເຂດ​ດິ​ນແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ

ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເຂດ​ດິ​ນແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ໂຄສົກວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
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