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ຂ່າວສານ

ສະ​ຖາ​ບັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ຕັ້ງ​ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ປະ​ຈຳ​ປີ ຄັ້ງ​ທີ 3 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ຕຸລາ, ສະຖາບັນສັນຕິພາບ ອາເມລິກາ (USIP) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສົນທະນາປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 3 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມໍລະດົກ ສົງຄາມ ແລະ ສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ” ແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບ ທາງໄກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ (ອາເມລິກາ).
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ (ພາບ:TTXVN)

ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 150 ທ່ານ, ລວມມີ: ການນຳ USIP, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID), ສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC), ວົງການນັກຄົ້ນຄວ້າ, ບັນດາກຸ່ມຂົນຂວາຍນະໂຍບາຍ, ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການທູດ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ກອງປະຊຸມສົນທະນາສຸມໃສ່ 2 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ, ນັ້ນແມ່ນ: ຕີລາຄາຄືນ 1 ປີສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແລະ ປະກາດບົດລາຍງານຂອງ USIP ກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍ ຫວຽດນາມ  - ອາເມລິກາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສົນທະນາ ຍັງດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ກັບ ອາເມລິກາ; ຂໍ້ລິເລີ່ມການຂຶ້ນບັນຊີຜູ້ເສຍຊີວິດ, ຫາຍສາບສູນໃນສົງຄາມ ຫວຽດນາມ; ໜູນຊ່ວຍຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ Chris Van Hollen ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກ ປະຊາທິປະໄຕ, ສະມາຊິກກຳມາທິການຈັດແບ່ງງົບປະມານສະພາສູງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳມາທິການໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ 73 ລ້ານ USD ເພື່ອຊ່ວຍສຳຫຼວດ, ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chen Yun, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ (CREC).
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