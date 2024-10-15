ຂ່າວສານ
ສະຖາບັນສັນຕິພາບ ອາເມລິກາ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສົນທະນາປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ
ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 150 ທ່ານ, ລວມມີ: ການນຳ USIP, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID), ສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC), ວົງການນັກຄົ້ນຄວ້າ, ບັນດາກຸ່ມຂົນຂວາຍນະໂຍບາຍ, ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການທູດ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ກອງປະຊຸມສົນທະນາສຸມໃສ່ 2 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ, ນັ້ນແມ່ນ: ຕີລາຄາຄືນ 1 ປີສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແລະ ປະກາດບົດລາຍງານຂອງ USIP ກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສົນທະນາ ຍັງດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ກັບ ອາເມລິກາ; ຂໍ້ລິເລີ່ມການຂຶ້ນບັນຊີຜູ້ເສຍຊີວິດ, ຫາຍສາບສູນໃນສົງຄາມ ຫວຽດນາມ; ໜູນຊ່ວຍຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ Chris Van Hollen ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກ ປະຊາທິປະໄຕ, ສະມາຊິກກຳມາທິການຈັດແບ່ງງົບປະມານສະພາສູງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳມາທິການໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ 73 ລ້ານ USD ເພື່ອຊ່ວຍສຳຫຼວດ, ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.