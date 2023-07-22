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ຂ່າວສານ

ສະ​ຖານ​ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ປາກ​ເຊ (ລາວ) ຈັດ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ທະ​ຫານ​ເສຍ​ອົງ​ຄະ - ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ

ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນ ປາກເຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການເສຍສະຫຼະ, ການສູນເສຍຂອງບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.
ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນ ປາກເຊ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດ 76 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7/1947 - 27/7/2023), ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 21 ກໍລະກົດ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ (ພາກໃຕ້ລາວ) ຈັດຂຶ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດໃນບໍລິເວນແຂວງ.

ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນ ປາກເຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການເສຍສະຫຼະ, ການສູນເສຍຂອງບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວທີ່ມີຄຸນຄວາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອຂອງບັນດາທະຫານເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ນັກວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ. ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນ ປາກເຊ ຫວັງວ່າບັນດາຄອບຄົວສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ມານະພະຍາຍາມບືນຕົວຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

World Cup ຍິງ 2023: ທິມ​ຊາດ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ແຂ່ງ​ຂັນ​ຢ່າງ​ອົງ​ອາດ​ກ້າ​ຫານ​ຕໍ່​ທິມ​ຊາດ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

World Cup ຍິງ 2023: ທິມ​ຊາດ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ແຂ່ງ​ຂັນ​ຢ່າງ​ອົງ​ອາດ​ກ້າ​ຫານ​ຕໍ່​ທິມ​ຊາດ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ບັນດານັກເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ.
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