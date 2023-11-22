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ຂ່າວສານ

ສະເໜີຕໍ່ຜູ້ອ່ານປຶ້ມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູຈ້ອງ ກ່ຽວກັບການທູດຫວຽດນາມ - ເຂັ້ມຊີ້ທິດກ່ຽວກັບວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກນີ້, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສຳນັກພິມການເມືອງແຫ່ງຊາດຊຶເທີດ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງພິທີສະເໜີຕໍ່ຜູ້ອ່ານປຶ້ມທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານການທູດຫວຽດນາມຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເຂັ້ນຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນ “ຕົ້ນໄມ້ໄຜ່ຫວຽດນາມ” ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ.
ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ປຶ້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮວບຮວມບົດປາໄສ, ບົດສຳພາດ, ຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກ... ຫຼາຍກ່ວາ 80 ບົດເຊິ່ງແມ່ນສະພາບຕົວຈິງທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ໃນກ່ວາ 2 ທົດສະວັດ, ນັບແຕ່ປີ 2001 ມາເຖິງປະຈຸບັນ. ເນື້ອໃນ ຂອງປຶ້ມລວມມີ 3 ພາກຄື: ບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງວຽກງານການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ; ການພົວພັນ ຕ່າງປະເທດຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາ; ຂີດໝາຍທາງດ້ານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການທູດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກຢືນຢັນວ່າ ປື້ມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ແມ່ນເຂັ້ມຊີ້ທິດຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານທິດສະດີຕົວຈິງກ່ຽວກັບວຽກງານການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່. . ປື້ມຫົວນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ແລະ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ວຽກງານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຖືນີ້ເປັນໜຶ່ງ ໃນບັນດາກຳລັງໜູນສຳຄັນຂອງພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ສະພາແຫ່ງຊາດເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ຮັບຟັງ: ບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງ, ແກ້ໄຂໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງຂອງພົນລະເມືອງ
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