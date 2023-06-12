Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ

ກ່ອນນີ້ 75 ປີ, ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 1948, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ເລີ່ມປຸກລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດໃນທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ (11 ມິຖຸນາ 1948 – 11 ມິຖຸນາ 2023). ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກ່ອນນີ້ 75 ປີ, ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 1948, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ເລີ່ມປຸກລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດໃນທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ.  ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: “ແຂ່ງຂັນແມ່ນຮັກຊາດ, ຮັກຊາດຕ້ອງແຂ່ງຂັນ, ບັນດາຜູ້ແຂ່ງຂັນແມ່ນຜູ້ຮັກຊາດ”. ນັບແຕ່ນັ້ນມາຮອດປະຈຸບັນ, ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດໄດ້ກາຍເປັນຂະບວນການຈັດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດ. ນີ້ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຈາກໄຊຊະນະນີ້ໄປສູ່ໄຊຊະນະອື່ນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຜູ້ແທນເປັນແບບຢ່າງ 700 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນ, ຕາງໜ້າໃຫ້ນັບລ້ານໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນສະພາບປະເທດຊາດພວມ ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນດາກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍສະຫຼັບກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາກ່ຽວກັບບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນ, ຮູບແບບໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງສ້າງພື້ນຖານຄຸນສົມບັດທີ່ດີງາມ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມນັບມື້ນັບດີງາມກວ່າ, ຜາສຸກກວ່າ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ​ ຫວຽດ​ນາມ ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ​ເຊັກ​ໂກ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ການ​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ສີ​ສັນ ​ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ

ຊາວ​ ຫວຽດ​ນາມ ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ​ເຊັກ​ໂກ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ການ​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ສີ​ສັນ ​ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ, ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາສະມາຄົມປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເຊັກໂກ ແລະ ເອີລົບ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top