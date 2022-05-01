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ຂ່າວສານ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຄົບຮອບ 47 ປີ: ບັນຍາກາດໄຊຊະນະລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 - ຍັງດັງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດມາ

ກ່ອນນີ້ 47 ປີ, ວັນນີ້ວັນທີ 30 ເມສາ, ການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ບັ້ນລຸກຮືຂຶ້ນລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍໄຊຊະນະ. ພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ, ປະເທດຊາດໄດ້ທ້ອນໂຮມເຂົ້າກັນເປັນເອກະພາບ.
  ຝຶກແອບການເດີນສວນສະໜາມ (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ “ບັນຍາກາດຂອງໄຊຊະນະລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 ຍັງດັງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດມາ” - ບົດຂຽນນີ້ໄດ້ເອົາລົງໃນໜ້າທຳອິດຂອງໜັງສືພິມ ເຍິນເຢິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໄຊຊະນະລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 ດ້ວຍຈຸດສູງແມ່ນບັ້ນຮົບໂຮ່ຈີມິນ ປະຫວັດສາດ ໄດ້ສິ້ນສຸດສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 21 ປີ, ປະເທດຊາດໄດ້ທ້ອນໂຮມເປັນເອກະພາບ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່: ສັງກາດແຫ່ງເອກະລາດຕິດພັນກັບສັງຄົມນິຍົມ. ມື້ນີ້, ວັນທີ 30 ເມສາ, ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະເທດຊາດທ້ອນໂຮມເປັນເອກະພາບຄົບຮອບ 47 ປີ. ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອທັງປະເທດພວມມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນຕັດສິນໃຈປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນຢ່າງມີໄຊ. ຫວຽດນາມ ພວມຄ່ອຍໆຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດເທື່ອລະກ້າວ, ນຳຊີວິດການເປັນຢູ່ກັບຄືນສູ່ເປັນປົກກະຕິ ພາຍຫຼັງປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງຂ້ຽວຂາດໃນເວລາກວ່າ 2 ປີ.

ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ລົງພິມຫຼາຍບົດເນັ້ນໜັກເຖິງຂີດໝາຍທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເຖິງວ່າ 47 ປີ ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ ແຕ່ບັນດາຄຸ່ນຄ່າອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ປັດໄຈທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ມີລັກສະນະຕັດສິນ ພາໄປເຖິງໄຊຊະນະຢ່າງຮອບດ້ານໃນວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ຍັງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ຄຸນຄ່າຂອງຕົນ. ກຳລັງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດພ້ອມກັບສາຍພົວພັນ “ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ເໝືອນດັ່ງປາກັບນ້ຳ” ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈ ແລະ ຄຸນຄ່າຄືແນວນັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດການ ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ຍືນຍົງຄົງຕົວໄປພ້ອມກັບປະຫວັດສາດຂອງຊາດຕະຫຼອດໄປ

ເຫດການ ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ຍືນຍົງຄົງຕົວໄປພ້ອມກັບປະຫວັດສາດຂອງຊາດຕະຫຼອດໄປ

ໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຕໍ່ສູ້ຂອງມວນມະນຸດກ້າວໜ້າ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນສັງຄົມ
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