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ຂ່າວສານ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຕາມພິທີການສູງສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຕ້ອນຮັບສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນ​ຂອງ ​ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ ​ສູນ​ກາງ​ພັກກອມ​ມູນິດ​ຫວຽດນາມ, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສາທາລະນະ​ລັດ ສັງຄົມ​ນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ, ສະຫາຍເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະຊາຊົນ​ປະຕິວັດ​ ລາວ, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສາທາລະນະ​ລັດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ ​ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສສ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 10 ຫາວັນທີ 13 ກັນຍາ 2024.

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ແລະ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກວດກອງກຽດຕິຍົດ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 10 ກັນຍາ​ 2024, ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ຕາມພິທີການສູງສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໃນພິທີຕ້ອນຮັບ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ​ ປະທານ​ປະ​ເທດ ໂຕເລີມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບ.

ພາຍຫຼັງ​ພິທີ​ຕ້ອນຮັບ, ສະຫາຍເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ໂຕເລີມ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົບປະເຈລະຈາ​ກັບ​ສະຫາຍເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ​ທີ່​ສຳນັກງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກັນຍາ 2024, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 10 ຫາວັນທີ 13 ກັນຍາ 2024 ຕາມຄຳເຊີນຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ແລະ ພັນລະຍາ.
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