ຂ່າວສານ
ສະຫະປະຊາຊາດ: ໂລກຕ້ອງການເງິນຈຳນວນ 2.400 ຕື້USD ເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ວັນທີ 2 ກຸມພາ, ທ່ານ Simon Stiell ເລຂາບໍລິຫານສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ COP29 ໄດ້ເນັ້ນຫນັກຄືດັ່ງກ່າວຢູ່ ເວທີປາໄສທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Baku ຂອງ ອາແຊກໄບຢານ ຊື່ງແມ່ນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ COP29.
ທ່ານ Simon Stiell ຢັ້ງຢືນ: ບັນຫາລະດົມການເງິນຈະແມ່ນຈຸດສຸມຂອງໂຄງການດຳເນີນງານ COP29 ດຳເນີນໃນທ້າຍປີນີ້ ແລະ ຖືວ່າ: ບັນດາການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງ 2 ປີຈະມາເຖິງ ອາດຈະກຳນົດບັນດາການກະທົບຕໍ່ບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນ 2 ທົດສະວັດຈະມາເຖິງ ແລະຊ້ຳບໍ່ໜຳຫລາຍກວ່າອີກ.