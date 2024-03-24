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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນວິວັດການປ່ຽນໃໝ່ການສຶກສາກັບ ຟິລິບປິນ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ລະບົບການສຶກສາ ຫວຽດນາມ; ສະໜັບສະໜູນການເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືສອງປະເທດໃນຂົງເຂດການສຶກສາ.
ການຕ້ອນຮັບໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມີນາ (ພາບ:quochoi.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານກຳມາທິການປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຟີລິບປິນ ຄັ້ງທີ 2 (EDCOM 2) ໂດຍທ່ານ ສະມາຊິກສະພາສູງ Shewin T. Gatchalian, ເປັນປະທານຮ່ວມ EDCOM 2, ປະທານກຳມາທິການສະພາສູງກ່ຽວກັບການສຶກສາສາມັນ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ລະບົບການສຶກສາ ຫວຽດນາມ; ສະໜັບສະໜູນການເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືສອງປະເທດໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາເວົ້າສະເພາະ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມຂອງສອງປະເທດເວົ້າລວມ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຟິລິບປິນ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ; ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງການນຳ ແລະ ບັນດາອົງການສະເພາະກິດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການເຄື່ອນໄຫວລັດຖະສະພາ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ.

ສ່ວນທ່ານ ສະມາຊິກສະພາສູງ Shewin T. Gatchalian ປາດຖະໜາວ່າສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ບຸລິມະສິດຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປັບປຸງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບຮອບດ້ານ ແລະ ແທດຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ນັບແຕ່ເວລາຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ການສຶກສາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄືຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດ ໄທ ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ… ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທັງສອງປະເທດ.
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