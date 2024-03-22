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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຮັບຮອງເອົາມະຕິພົ້ນຕຳແຫນ່ງປະທານປະເທດ, ຍົກເລີກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສຳລັບ ທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມີນາ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 6 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ. ພາບ: TTXVN

ທີ່ກອງປະຊຸມ,ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຍົກເລີກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ສຳລັບທ່ານ ເຈີນຕວນແອັງ ຂຶ້ນກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງແຄງຮ່ວາ, ພິຈາລະນາເລື່ອງພົ້ນຕຳແຫນ່ງປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ແລະ ຍົກເລີກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ສຳລັບ ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຂຶ້ນກັບ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ດ່າຫນັງ; ພິຈາລະນາເລື່ອງປົດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ສຳລັບ ທ່ານນາງ ຮວ່າງທິຖູຍລານ ຂຶ້ນກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ຫວີງຟຸກ.

ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ,  ໃບສະເຫນີ,  ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລື, ປ່ອນບັດລັບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການພົ້ນຕຳແຫນ່ງປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2021-2026 ແລະ ຍົກເລີກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ສຳລັບທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ມະຕິກ່ຽວກັບການງົດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ສຳລັບທ່ານນາງ ຮ່ວາງທິຖຸຍລານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ປີ 1979, ແຂວງຮ່ານາມ, ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝກ່ອນ (ປັດຈຸບັນໄດ້ແຍກອອກເປັນບັນດາແຂວງ ນາມດິງ, ນິງບິ່ງ, ຮ່ານາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປັນແຂວງແຮກສ່ຽວ, ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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