ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຮັບຮອງເອົາມະຕິພົ້ນຕຳແຫນ່ງປະທານປະເທດ, ຍົກເລີກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສຳລັບ ທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ
ທີ່ກອງປະຊຸມ,ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຍົກເລີກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ສຳລັບທ່ານ ເຈີນຕວນແອັງ ຂຶ້ນກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງແຄງຮ່ວາ, ພິຈາລະນາເລື່ອງພົ້ນຕຳແຫນ່ງປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ແລະ ຍົກເລີກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ສຳລັບ ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຂຶ້ນກັບ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ດ່າຫນັງ; ພິຈາລະນາເລື່ອງປົດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ສຳລັບ ທ່ານນາງ ຮວ່າງທິຖູຍລານ ຂຶ້ນກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ຫວີງຟຸກ.
ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ, ໃບສະເຫນີ, ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລື, ປ່ອນບັດລັບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການພົ້ນຕຳແຫນ່ງປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2021-2026 ແລະ ຍົກເລີກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ສຳລັບທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ມະຕິກ່ຽວກັບການງົດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ສຳລັບທ່ານນາງ ຮ່ວາງທິຖຸຍລານ.