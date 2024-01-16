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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ

ຜ່ານການປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດໃຊ້ມະຕິ. ຫຼາຍບັນຫາໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ຕີລາຄາ, ໄຈ້ແຍກຢ່າງລະອຽດຈາກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ບັນດາ ສ.ສ.ຊ ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ

ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການເຮັດວຽກຂອງ ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ວັນທີ 16 ມັງກອນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ, ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.

ຜ່ານການປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດໃຊ້ມະຕິ. ຫຼາຍບັນຫາໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ຕີລາຄາ, ໄຈ້ແຍກຢ່າງລະອຽດຈາກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເຮັດແຈ້ງກ່ຽວກັບຊື່, ເນື້ອໃນ, ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ. ພິເສດ, ຜູ້ແທນຫຼາຍທ່ານໄດ້ເຫັນດີກັບກົນໄກທົດລອງການແບ່ງຂັ້ນໃຫ້ເມືອງໃນການຄຸ້ມຄອງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດຕາມວິທີການປະຕິບັດກົນໄກທົດລອງການແບ່ງຂັ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2024-2025. ທ່ານ ຫງວຽນກວກລ້ວນ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ອຽນບ໋າຍ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:

“ແຜນການນີ້ຈະແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ, ຮັບປະກັນການແບ່ງຂັ້ນໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເມືອງ, ສ້າງຄວາມເປັນເຈົການ, ຄ່ອງຕົວໃນການບໍລິຫານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາຈຸດໝາຍລວມຂອງແຂວງ”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີມອບ - ຮັບ ສຳ​ນັກ​ງານ​ກອງບັນ​ຊາ​ການກອງ​ພົນ​ທະ​ຫານ​ບົກ 1, ​ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ຂອງ​ຂວັນ​ຂອງກອງ​ທັບ ຫວຽດ​ນາມ ​ມອບໃຫ້ ກອງ​ທັບ​ລາວ

ພິ​ທີມອບ - ຮັບ ສຳ​ນັກ​ງານ​ກອງບັນ​ຊາ​ການກອງ​ພົນ​ທະ​ຫານ​ບົກ 1, ​ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ຂອງ​ຂວັນ​ຂອງກອງ​ທັບ ຫວຽດ​ນາມ ​ມອບໃຫ້ ກອງ​ທັບ​ລາວ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບ - ຮັບກິດຈະກຳ ສຳນັກງານກອງບັນຊາການກອງພົນທະຫານບົກເລກ 1 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ.
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