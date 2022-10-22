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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອາຍຸການ 2021 – 2026.

ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອາຍຸການ 2021 – 2026.

    

ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ຕຸລາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ມີໜ້າ 459/460 ຄົນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕີປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທ່ານ ໂງວັນຕວັນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຮັບຜິດຊອບການກວດສອບແຫ່ງລັດດຳລົງຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອາຍຸການ 2021 – 2026.

        ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ມີໜ້າ 434/458 ຄົນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງ ດ່າວຮົ່ງລານ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອາຍຸການ 2021 – 2026; ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອາຍຸການ 2021 – 2026.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຊົມເຊີຍແຜນນະໂຍບາຍຍົກລະດັບກົນໄກຮ່ວມມືຂັ້ນສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ແລະ ຖືວ່າ, ໝາກຜົນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍຂອງແຕ່ລະປະເທດດີງາມກ່ວາອີກ ຫາກຍັງເພີ່ມທະວີຊ່ອງທາງການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາກ່ວາອີກ.
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