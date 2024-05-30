ຂ່າວສານ
ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງກັບ ສະວິດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນຊວັນທັງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ, ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Thomas Gass, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ສະຖານບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບບັນດາຮາກຖານການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຮາກຖານສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຖັນແຖວການນຳ, ນັກຄຸ້ມຄອງ; ບັນດາສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າ, ໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍຂອງ ສະວິດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ສະວິດ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ; ພິເສດແມ່ນບັນດາບັນຫາຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຜ່ານການຮ່ວມມືຕ່າງໆ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ Thomas Gass, ຢືນຢັນວ່າ, ສະວິດ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີການຮ່ວມມືຂອງສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ.