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ຂ່າວສານ

ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງກັບ ສະວິດ

ສະຖານບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບບັນດາຮາກຖານການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຮາກຖານສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຖັນແຖວການນຳ, ນັກຄຸ້ມຄອງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນຊວັນທັງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ, ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Thomas Gass, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ສະຖານບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບບັນດາຮາກຖານການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຮາກຖານສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຖັນແຖວການນຳ, ນັກຄຸ້ມຄອງ; ບັນດາສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າ, ໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍຂອງ ສະວິດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ສະວິດ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ; ພິເສດແມ່ນບັນດາບັນຫາຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຜ່ານການຮ່ວມມືຕ່າງໆ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ Thomas Gass, ຢືນຢັນວ່າ, ສະວິດ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີການຮ່ວມມືຂອງສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫວຽດ​ນາມ 160 ແຫ່ງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ແຖວ​ໜ້າ ອາ​ຊີ

ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫວຽດ​ນາມ 160 ແຫ່ງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ແຖວ​ໜ້າ ອາ​ຊີ

ການເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ THAIFEX ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຄວາມສາມາດຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມທັງກຳນົດໄດ້ບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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