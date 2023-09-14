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ຂ່າວສານ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງວັດຖຸບິນ 2 ເຄື່ອງ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າເປັນລູກສອນໄຟນຳວິຖີ

ກອງທັບ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຄັດຄ້ານການກະທຳຫຼ້າສຸດຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຢຸດການຍິງທົດລອງນີ້.
  (ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກັນຍາ, ກອງທັບ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ກອງທັບ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ, ໃນເວລາ 11 ໂມງ 43 ນາທີ ແລະ 11 ໂມງ 53 ນາທີ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຍິງວັດຖຸບິນ 2 ເຄື່ອງ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າເປັນລູກສອນໄຟນຳວິຖີອອກສູ່ເຂດທະເລທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກອງທັບ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຄັດຄ້ານການກະທຳຫຼ້າສຸດຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ  ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຢຸດການຍິງທົດລອງນີ້.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Hirokazu Matsuno, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດຖະບານປະເທດນີ້ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍທາງການເຖິງ ສປປ ເກົາຫຼີ, ໂດຍຜ່ານສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ປັກກິ່ງ. ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລູກສອນໄຟ 2 ລູກທີ່ຍິງນັ້ນ ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ນອກເຂດເສດຖະກິດຈຳເພາະ (EEZ) ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກຳປັ່ນ ແລະ ເຮືອບິນໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.

ບັນດາເຫດຍິງລູກສອນໄຟໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຂະນະທີ່ການນຳສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong Un ພວມໄປຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ. ໃນເຫດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ 2 ລູກຄັ້ງຫຼ້າສຸດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WFP ກ່າວ​ເຕືອນ ງົບ​ປະ​ມານ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຕົກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ອຶດ​ຫີວຕື່ມ​ອີກ

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