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ຂ່າວສານ

ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກອຸປະຖຳສາກົນເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ ຊີຣີ

ຕາມການຄາດຄະເລຂອງ ສປຊ ແລ້ວ, 90% ຈຳນວນປະຊາຊົນ ຊີຣີ ຢູ່ບັນດາ ເຂດໂດຍລັດຖະບານຄວບຄຸມຕ້ອງດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບອຶດຫິວ, ທຸກຍາກ...
ທ່ານ Geir Pedersen, ທູດພິເສດຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບຊີຣີ (ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາ/TTXVN)

ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ທ່ານ Geir Pedersen, ທູດພິເສດຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບຊີຣີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກອຸປະຖຳສາກົນ ບໍ່ຫຼຸດແຫ່ງອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ ຊີຣີ ລົງ, ໃນສະພາບ ວິກິດການເສດຖະກິດຢູ່ປະເທດນີ້ຖືກສົງຄາມທຳລາຍ ພວມນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການສື່ມວນຊົນຢູ່ Damascus, ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບທ່ານ Faisal Mekdad, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຊີຣີ, ທ່ານ Geir Pedersen ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບການເສດຖະ ກິດໃນປະຈຸບັນຢູ່ ຊີຣີ ຊຸດໂຊມລົງເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະເກີດການ ປະທະກັນ. ສປຊ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບ ໄດ້ວ່າ ແຫຼ່ງເງິນອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ ຊີຣີ ນັບມື້ນັບຫລຸດລົງ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານມະນຸດສະທຳນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າທຸກບັນດາຜົນຮ້າຍ ຢ້ອນຫຼັງດ້ານການເມືອງຂອງວິກິດການຢູ່ ຊີຣີ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ວິກິດການ ເສດຖະກິດ ແລະ ມະນຸດສະທຳຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.

ຕາມການຄາດຄະເລຂອງ ສປຊ ແລ້ວ, 90% ຈຳນວນປະຊາຊົນ ຊີຣີ ຢູ່ບັນດາ ເຂດໂດຍລັດຖະບານຄວບຄຸມຕ້ອງດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບອຶດຫິວ, ທຸກຍາກ ແລະ ປະຊາກອນຂອງປະເທດນີ້ຫຼາຍກ່ວາ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບຂາດແຄນ ທັນຍາຫານໃນແຕ່ລະວັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍກັບ ຈີນ

ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍກັບ ຈີນ

ປະຈຸບັນ, ສ ເກົາຫຼີ ພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງ ປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສ ເກົາຫຼີ - ຍີ່ປຸ່ນ - ຈີນ ແລະ ເຊີອຸນ ພວມຊຸກຍູ້ການຈັດກອງປະຊຸມໃນທ້າຍປີນີ້.
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