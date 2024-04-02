Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສປຊ ຮຽກຮ້ອງການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໂລກສະກັດກັ້ນວິກິດການຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຜູ້ນຳ ສປຊ ໄດ້ວາດພາບຮູບພາບທີ່ໂຫດຮ້າຍກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຖືກຊຸດໂຊມ ຍ້ອນມະນຸດໄດ້ອຸປະໂພກຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ມີສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອແຂງກ່ວາ 2 ຕື້ຊະນິດທີ່ເຂດຕົວເມືອງໄດ້ປ່ອຍໃນແຕ່ລະປີ.
ຄອງເໝືອງຢູ່ ອິນເດຍ ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2023) (ພາບ:AFP/TTXVN)

ວັນທີ 30 ມີນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມທົ່ວໂລກ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂວິກິດການຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ. ມີສານໃນ ວີດີໂອ ຕອນໜຶ່ງໃນວັນສາກົນປອດສິ່ງເສດເຫຼືອ (30 ມີນາ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາພວມມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.   

ຜູ້ນຳ ສປຊ ໄດ້ວາດພາບຮູບພາບທີ່ໂຫດຮ້າຍກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຖືກຊຸດໂຊມ ຍ້ອນມະນຸດໄດ້ອຸປະໂພກຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ມີສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອແຂງກ່ວາ 2 ຕື້ຊະນິດທີ່ເຂດຕົວເມືອງໄດ້ປ່ອຍໃນແຕ່ລະປີ, ຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງສຳລັບດິນຟ້າອາກາດ, ລະບົບຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນໜ່ວຍໂລກ ແມ່ນໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.      

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການກະທຳຂອງລັດຖະບານໃນການຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ບຸລິມະສິດເຖິງການນຳໃຊ້, ການຜະລິດຄືນໃໝ່, ການຟື້ນຟູ ແລະ ສະກັດກັ້ນສິ່ງເສດເຫຼືອ. ທ່ານ Antonio Guterres ກໍ່ຮຽກຮ້ອງບັນດາພົນລະເມືອງໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງເພື່ອປົກປັກຮັກສາຈັກກະວານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 – 31 ມີນາ, ເວທີປາໄສ ຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີລະດັບສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ປີ 2024 (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024) ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຝລັ່ງ. ເວທີປາໄສ ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ເກືອບ 100 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 20 ປະເທດໃນໂລກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top