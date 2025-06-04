ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍສະບັບ ລວມມູນຄ່າ 800 ລ້ານ USD ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ
ຄະນະປະຕິບັດງານກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ ນຳໜ້າ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບລັດ Iowa (ອາເມລິກາ). ນະທີ່ນີ້, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Iowa ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 05 ສະບັບ ລວມມູນຄ່າ 800 ລ້ານ USD ໃນ 03 ປີ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ ກໍໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບກະຊວງກະສິກຳຂອງລັດ Iowa ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ Mike Naig ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ Grant Menke. ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກບັນດາປະເພດສິນຄ້າກະເສດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກລັດ Iowa ເຂົ້າຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ ກໍສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຫດການນີ້ ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ແກ່ໄລຍະຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Iowa ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ:
“ຜ່ານການປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກສະໜອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກ ມີຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກໍຄື ບັນດາກຳນົດທິດເພື່ອສາມາດຊອກຮູ້ໂອກາດເຂົ້າຕະຫຼາດ ກໍຄືພັດທະນາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດສິນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນທະເລ.”