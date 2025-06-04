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ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕ​ົກ​ລົງຫຼາຍ​ສະ​ບັບ ລວມ​ມູນ​ຄ່າ 800 ລ້ານ USD ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ

ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Iowa ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 05 ສະບັບ ລວມມູນຄ່າ 800 ລ້ານ USD ໃນ 03 ປີ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ ໃຫ້ການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ

ຄະນະປະຕິບັດງານກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ ນຳໜ້າ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບລັດ Iowa (ອາເມລິກາ). ນະທີ່ນີ້, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Iowa ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 05 ສະບັບ ລວມມູນຄ່າ 800 ລ້ານ USD ໃນ 03 ປີ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ ກໍໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບກະຊວງກະສິກຳຂອງລັດ Iowa ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ Mike Naig ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ Grant Menke. ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກບັນດາປະເພດສິນຄ້າກະເສດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກລັດ Iowa ເຂົ້າຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ ກໍສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຫດການນີ້ ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ແກ່ໄລຍະຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Iowa ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ:

“ຜ່ານການປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກສະໜອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກ ມີຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກໍຄື ບັນດາກຳນົດທິດເພື່ອສາມາດຊອກຮູ້ໂອກາດເຂົ້າຕະຫຼາດ ກໍຄືພັດທະນາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດສິນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນທະເລ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ ສະເໜີໃຫ້ 2 ອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນອັນດີງາມ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢ່າງມີໄຊ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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