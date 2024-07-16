ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດ ເອີຣົບ ຕັ້ງຄວາມຫວັງ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຮັກສາທ່າເຕີບໂຕ
ຕາມທ່ານ Dominik Meichle, ປະທານ EuroCham ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີຣົບ ຍັງຄົງເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການເຕີບໂຕໃນໄລຍະຍາວຂອງ ຫວຽດນາມ. ເຖິງວ່າການສຳຫຼວດໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ, ແຕ່ Eurocham ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເລື່ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ດຶງດູດນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທັງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີຣົບ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ຜົນການສຳຫຼວດດັດຊະນີ BCI ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະພາບດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ ເຊັ່ນ ວິວັດທະນາການຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນລົງເປັນ 0 ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອດຶງດູດ FDI ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກ ເອີຣົບ. ເລື່ອງເຊັນອະນຸສັນຍາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຊື້ຂາຍໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DPPA) ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ດ້ວຍວິທີປົວແປງຄວາມສາມາດສຳຜັດແຫຼ່ງພະລັງງານສະອາດ, ກໍຄືສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ດີກວ່າ.