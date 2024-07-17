ຂ່າວສານ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນການໂຄສະນາກັບຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ສູນກາງພັກ ປຊຊ ປະຕິວັດ ລາວ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໂງມິນຫຽນ ໄດ້ແນະນຳໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດ 80 ປີຜ່ານມາ:
“ມາຮອດປະຈຸບັນ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ມີການຮ່ວມມືກັບ 44 ອົງການກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ແລະ ບັນດາສະຖານີວິທະຍຸ ໂທລະພາບໃຫ່ຍໃນໂລກ. ໃນນັ້ນ, ລາວ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືພິເສດ. ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາວ, ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຂອງ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມສົນໃຈພິເສດຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ. ແຕ່ລະປີ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ລາວ ບ້ວງເງິນອຸປະຖຳ ODA ທີ່ແນ່ນອນຜ່ານວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາວ”.
ສ່ວນທ່ານ ສາຄອນ ພົມມະລາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກທາບທາມບົດຮຽນຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບກົນໄກຕິຕາມກວດກາ, ກວດກາເນື້ອໃນຂໍ້ມູນໂຄສະນາ; ປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ; ການໂຄສະນາປະຕິເສດຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເຂວ, ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ; ກົນໄກຕິດຕາມກວດກາຫາງສຽງສັງຄົມ; ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໃນຈຸດເວລາທີ່ສື່ສັງຄົມອອນໄລລະເບີດຂຶ້ນຄືໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈການແບ່ງປັນຂອງການນຳວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນດາບົດຮຽນທີ່ມີປະໂຫຍດ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ສູນກາງພັກ ປຊຊ ປະຕິວັດ ລາວ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສື່ມວນຊົນ ແລະ ໂຄສະນາຢູ່ ລາວ.