ຂ່າວສານ ວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົ່ວພູຊາມ ໂດຍ UNESCO ໄດ້ຈັດຊື່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຕາງໜ້າຂອງມວນມະນຸດ 05/12/2024 ເລື່ອງວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົວພູຊາມ ໂດຍ UNESCO ຈັດຊື່ເຂົ້າແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຍາວນານ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຂອງ ຫວຽດນາມ. ວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົ່ວພູຊາມ (ພາບ: TTXVN)ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ແລ້ວ, ວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Asuncion, ປາຣາກວຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 19 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາ 2003 ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ, UNESCO ໄດ້ຈັດຊື່ ວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົ່ວພູຊາມ ຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຕາງໜ້າຂອງມວນມະນຸດ ຢ່າງເປັນທາງການ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ UNESCO ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ເລື່ອງວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົວພູຊາມ ໂດຍ UNESCO ຈັດຊື່ເຂົ້າແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຍາວນານ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງການຢັ້ງຢືນນີ້ກໍມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນຄ່າມໍລະດົກລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ດ້ວຍຖານະບົດບາດເປັນຮອງປະທານຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາ 2003, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາມໃດກໍ່ຈະມານະພະຍາຍາມອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນຄ່າມໍລະດົກນີ້ກໍ່ຄືບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳອື່ນໆເພື່ອຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)