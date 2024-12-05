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ຂ່າວສານ

ວັນ​ບຸນ ​ຂວັນບ່າ​ຈົ່ວພູ​ຊາມ ໂດຍ UNESCO ໄດ້​ຈັດ​ຊື່​ເຂົ້າ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງມວນ​ມະ​ນຸດ

ເລື່ອງວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົວພູຊາມ ໂດຍ UNESCO ຈັດຊື່ເຂົ້າແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຍາວນານ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົ່ວພູຊາມ (ພາບ: TTXVN)
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ແລ້ວ, ວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Asuncion, ປາຣາກວຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 19 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາ 2003 ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ, UNESCO ໄດ້ຈັດຊື່ ວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົ່ວພູຊາມ ຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຕາງໜ້າຂອງມວນມະນຸດ ຢ່າງເປັນທາງການ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ UNESCO ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ເລື່ອງວັນບຸນ ຂວັນບ່າຈົວພູຊາມ ໂດຍ UNESCO ຈັດຊື່ເຂົ້າແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຍາວນານ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງການຢັ້ງຢືນນີ້ກໍມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນຄ່າມໍລະດົກລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ດ້ວຍຖານະບົດບາດເປັນຮອງປະທານຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາ 2003, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາມໃດກໍ່ຈະມານະພະຍາຍາມອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນຄ່າມໍລະດົກນີ້ກໍ່ຄືບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳອື່ນໆເພື່ອຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບ ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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