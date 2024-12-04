ຂ່າວສານ
ວັນຄົນພິການສາກົນ (ວັນທີ 3 ທັນວາ): ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ
ວັນທີ 3 ທັນວາ ແມ່ນວັນຄົນພິການສາກົນ. ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ເປັນປົກກະຕິ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ… ຊຸມປີຜ່ານມາ, ວຽກງານສອນວິຊາຊີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງຄົມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການຊີ້ນຳປະຕິບັດຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ລະບົບແຜນນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮອບດ້ານພໍສົມຄວນ. ຫວຽດນາມ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນພິການ. ທ່ານ ໂຕດຶກ, ຫົວໜ້າກົມອຸປະກາລະສັງຄົມ (ກະຊວງແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການໄລຍະ 2021 – 2030. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫຼາຍເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການສອນວິຊາຊີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດຜັນຂະຫຍາຍ.
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີຄົນພິການ ແຕ່ອາຍຸ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປ ປະມານ 7 ລ້ານຄົນ, ກວມເອົາ 7% ຈຳນວນປະຊາກອນ. ຄົນພິການມີວຽກເຮັດງານທຳບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢັ້ງຢືນຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງວຽກເຮັດງານທຳສຳລັບປະຊາຊົນທຸກຄົນ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.