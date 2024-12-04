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ຂ່າວສານ

ວັນ​ຄົນ​ພິ​ກາ​ນ​ສາ​ກົນ (ວັນ​ທີ 3 ທັນ​ວາ): ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ສ້າງ​​ວຽກເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ພິ​ການ

ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ເປັນປົກກະຕິ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ… ຊຸມປີຜ່ານມາ, ວຽກງານສອນວິຊາຊີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງຄົມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການຊີ້ນຳປະຕິບັດຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ.
ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ (ພາບ: VOV1)

ວັນທີ  3 ທັນວາ ແມ່ນວັນຄົນພິການສາກົນ. ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ເປັນປົກກະຕິ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ… ຊຸມປີຜ່ານມາ, ວຽກງານສອນວິຊາຊີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງຄົມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການຊີ້ນຳປະຕິບັດຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ລະບົບແຜນນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮອບດ້ານພໍສົມຄວນ. ຫວຽດນາມ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນພິການ. ທ່ານ ໂຕດຶກ, ຫົວໜ້າກົມອຸປະກາລະສັງຄົມ (ກະຊວງແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການໄລຍະ 2021 – 2030. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫຼາຍເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການສອນວິຊາຊີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດຜັນຂະຫຍາຍ.

ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີຄົນພິການ ແຕ່ອາຍຸ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປ ປະມານ 7 ລ້ານຄົນ, ກວມເອົາ 7% ຈຳນວນປະຊາກອນ. ຄົນພິການມີວຽກເຮັດງານທຳບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢັ້ງຢືນຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງວຽກເຮັດງານທຳສຳລັບປະຊາຊົນທຸກຄົນ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ນັກກິລາ 3 ຄົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ ເຈົາຕວຽດເວິນ, ຫງວຽນທິເລະກິມ ແລະ ລຽນທິຕວຽດມາຍ ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນທິມຍິງລວມໝູ່ U50, ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດເທັກຄອນໂດໂລກປີ 2024 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ).
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