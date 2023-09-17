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ຂ່າວສານ

ວັນສາກົນຮັກສາຊັ້ນ ozon: ຟື້ນຟູ ຊັ້ນ ozon, ຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ວັນສາກົນຮັກສາຊັ້ນ ozon ຄືວັນທີ 16 ກັນຍາປີນີ້ ມີຫົວຂໍ້: “ອະນຸສັນຍາ Montreal: ການຟື້ນຟູຊັ້ນ ozon ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
  ພາບປະກອບ: kinhtemoitruong.vn  

ໂດຍຕອບສະຫນອງຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເພື່ອແນໃສ່ປະເມີນຜົນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງການປະຕິບັດ  ອະນຸສັນຍາ Montreal ກ່ຽວກັບບັນດາທາດເຮັດໃຫ້ຊັ້ນ ozon ຊຸດໂຊມ. ທ່ານ ຫງວຽນຕວັນກວາງ, ຮອງຫົວຫນ້າ ກົມປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ປີນີ້, ຫົວຂໍ້ຂອງວັນສາກົນຮັກສາຊັ້ນ ozon ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີການກະທຳບົນພື້ນຖານສົມທົບກັນສ້າງການພົວພັນ ແລະພັດທະນາການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຟື້ນຟູຊັ້ນ ozon.”

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ນັບແຕ່ປີຫນ້າ ຫວຽດນາມຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍທຳອິດຂອງວິວັດທະນາການຄຸ້ມຄອງ, ລົບລ້າງບັນດາທາດກໍ່ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.   ໃນປີນີ້ ຄາດວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະເຊັນອະນຸມັດແຜນການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ລົບລ້າງທາດເຮັດໃຫ້ຊັ້ນ ozon ຊຸດໂຊມ, ທາດກໍ່ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວກໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາໃນສັບປະດາຈະມາເຖິງ

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ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຂ່າວຄາວການຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ທ່ານ Volodymyr Zelensky ໃນສັບປະດາຈະມາເຖິງ.
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