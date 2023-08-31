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ຂ່າວສານ

ວັນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນຕິດພັນກັບລາຍການຕອບບຸນແທນຄຸນຕໍ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ

ປີນີ້, ຢູ່ວັດ ແລະ ສະຖານທີ່ບູຊາຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຈັດວັນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນປີ 2567 (ປີ 2023).
  (ວັນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວັນບຸນສຳຄັນຂອງສາສະໜາພຸດ)  

ວັນທີ 30 ສິງຫາ, ເປັນມື້ວັນເພງເດືອນ 7  (ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ). ວັນນີ້ຍັງໄດ້ຮູ້ນຳກັນວ່າແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວັນບຸນສຳຄັນຂອງສາສະໜາພຸດ. ປີນີ້, ຢູ່ວັດ ແລະ ສະຖານທີ່ບູຊາຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຈັດວັນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນປີ 2567 (ປີ 2023).

ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ສິງຫາ (ວັນທີ 14/07 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ Vesak, ວັດ ຕາມຈູກ, ແຂວງ ຮ່ານາມ, ໄດ້ຈັດວັນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ 3 ພາກດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ແມ່”. ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການໄດ້ຈັດບັນດາພິທີບູຊາທາງສາສະໜາພຸດ, ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງວັນບຸນ, ການຈູດທູບໃຕ້ທຽນ, ໜີບດອກໄມ້ ແລະ ສວດມົນພາວະນາວັນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ, ພ້ອມກັບບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.

ສ່ວນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະບໍລິຫານງານ-ຄະນະວຽກງານກຸສົນຂອງ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການມອບຂອງຂວັນ 1.000 ພູດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນບໍລິເວນນະຄອນ…

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຢູ່ 120 ກວ່າວັດ, ຫໍປູຊາຢູ່ບໍລິເວນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວກຸສົນຫຼາຍຢ່າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໜູນຊ່ວຍ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າສົກຮຽນໃໝ່...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ພ້ອມດ້ວຍການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າສຸສານວາງພວງມາລາ ໄຫວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
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