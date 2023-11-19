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ຂ່າວສານ

ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອອກ​ແອ​ວ​ ໃນ​ສະ​ພາບ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອາ​ຊີ

ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ອານຢາງ, ສະຖາບັນມະຫາບັນດິດວິທະສາດ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ແຂວງ ອານຢາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ “ວັດທະນະທຳອອກແອວ ໃນສະພາບວັດທະນະທຳອາຊີ”.
(ພາບປະກອບ)

ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ “ວັດທະນະທຳອອກແອວ ໃນສະພາບວັດທະນະທຳອາຊີ” ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອອກແອວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນ, ຜົນງານວິທະຍາສາດລວມຂອງ ແຜນຮ່າງ “ຄົ້ນຄ້ວາເຂດບູຮານຄະດີອອກແອວ-ບາເທ, ເນັນຈົວ” ມຸ້ງໄປເຖິງຄວາມຮັບຮູ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາອີກກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອອກແອວ; ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງມໍລະດົກວັດທະນະທຳອອກແອວຕື່ມອີກ.. ທ່ານປະລິນຍາເອກ ຟານຈີຮຽວ ປະທານສະຖາບັນມະຫາບັນດິດວິທະສາດ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງປະຖົມມະເລິກກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອອກແອວ  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສະຫລຸບ, ຕີລາຄາຜົນງານວິທະຍາສາດລວມຂອງແຜນຮ່າງ. ໃນນັ້ນ ໄດ້ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງມໍລະດົກວັດທະນະທຳອອກແອວ ໃນສະພາບວັດທະນະທຳອາຊີ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ສະໜອງພື້ນຖານວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ວຽກງານວາງແຜນກຳນົດ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນໄລຍະ 4 ວັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ມີທັງໝົດເກືອບ 25 ກິດຈະກໍາຢ່າງລຽນຕິດ. ເດີນທາງຮ່ວມກັບທ່ານປະທານປະເທດໃນຄັ້ງນີ້, ການນໍາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍ ດ້ວຍຈໍານວນຫຼາຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້.
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