ຂ່າວສານ
ວັດທະນະທຳອອກແອວ ໃນສະພາບວັດທະນະທຳອາຊີ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ “ວັດທະນະທຳອອກແອວ ໃນສະພາບວັດທະນະທຳອາຊີ” ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອອກແອວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນ, ຜົນງານວິທະຍາສາດລວມຂອງ ແຜນຮ່າງ “ຄົ້ນຄ້ວາເຂດບູຮານຄະດີອອກແອວ-ບາເທ, ເນັນຈົວ” ມຸ້ງໄປເຖິງຄວາມຮັບຮູ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາອີກກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອອກແອວ; ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງມໍລະດົກວັດທະນະທຳອອກແອວຕື່ມອີກ.. ທ່ານປະລິນຍາເອກ ຟານຈີຮຽວ ປະທານສະຖາບັນມະຫາບັນດິດວິທະສາດ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງປະຖົມມະເລິກກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອອກແອວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສະຫລຸບ, ຕີລາຄາຜົນງານວິທະຍາສາດລວມຂອງແຜນຮ່າງ. ໃນນັ້ນ ໄດ້ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງມໍລະດົກວັດທະນະທຳອອກແອວ ໃນສະພາບວັດທະນະທຳອາຊີ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ສະໜອງພື້ນຖານວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ວຽກງານວາງແຜນກຳນົດ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ.