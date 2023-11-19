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ຂ່າວສານ

ລາວ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ ອາ​ຊຽນ 2024

ນັບແຕ່ປີ 2021, ລາວ ໄດ້ເລີ່ມກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2024 ແລ້ວ. ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 14 ອະນຸກຳມະການ ຮັບຜິດຊອບທຸກໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ຖານະບົດບາດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ

ລາວ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ຂອງ ລາວ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັບແຕ່ປີ 2021, ລາວ ໄດ້ເລີ່ມກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2024 ແລ້ວ. ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 14 ອະນຸກຳມະການ ຮັບຜິດຊອບທຸກໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ຖານະບົດບາດດັ່ງກ່າວ.

ຫົວເລື່ອງຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ແມ່ນ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ”. ດ້ວຍຫົວເລື່ອງດັ່ງກ່າວ, ລາວຈະວາງອອກ 2 ເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມໃຫ້ແກ່ປີປະທານ ອາຊຽນ 2024. ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຫັນວິໄສທັດຂອງພັກ, ລັດລາວ ໃນການຫັນ ລາວ ຈາກປະເທດບໍ່ມີທະເລ ກາຍເປັນປະເທດ ເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ. ທີສອງແມ່ນ, ໃນສະພາບການການແກ້ງແຍ້ງໃນໂລກພວມນັບມື້ນັບເຄັ່ງຮ້ອນ, ເລື່ອງ ອາຊຽນ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ” ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນໄລຍະ 4 ວັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ມີທັງໝົດເກືອບ 25 ກິດຈະກໍາຢ່າງລຽນຕິດ. ເດີນທາງຮ່ວມກັບທ່ານປະທານປະເທດໃນຄັ້ງນີ້, ການນໍາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍ ດ້ວຍຈໍານວນຫຼາຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້.
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